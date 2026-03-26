كهرباء كوردستان: خلل قلّص إمدادات الغاز للمحطات و"الحالة مؤقتة"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تراجع في إمدادات الغاز الموجّهة إلى محطات توليد الطاقة، عازية ذلك إلى خلل تقني طارئ، فيما أكدت أن الوضع مؤقت.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إمدادات الغاز إلى محطات إنتاج الكهرباء انخفضت نتيجة مشكلة فنية"، مبينة أن "هذا الانخفاض أدى إلى تأثير جزئي على عمليات توليد الطاقة".

وأضاف البيان أن "الجهات المختصة تتابع بشكل مستمر معالجة الخلل الفني، حيث تم وضع جميع الإمكانات الفنية في حالة استنفار لضمان استئناف ضخ الغاز إلى محطات التوليد بأسرع وقت ممكن".

وأكدت الوزارة أن "هذا الظرف طارئ ومؤقت"، مشددة على "استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة استقرار تجهيز الغاز وضمان عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية".

ودعت المواطنين إلى "تفهم طبيعة هذا الخلل الخارج عن الإرادة"، مشيرة إلى أن "فرقها الفنية تواصل العمل دون انقطاع لإعادة استقرار المنظومة الكهربائية في عموم البلاد".