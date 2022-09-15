‏كهرباء كوردستان تُفعّل نظام الشكاوى الإلكترونية بثلاث لغات بينها العربية

شفق نيوز/ ‏اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تفعيل نظام الشكاوى والاستفسارات الإلكترونية.

‏وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "يمكن للمواطنين تسجيل الشكاوى وإرسال استفساراتهم إلى الوزارة عن طريق الموقع الذي تم فتحه وسيتم الرد عليها بأسرع وقت ممكن".

‏وأضافت "في المرحلة التجريبية لاستخدام الموقع تلقى حتى الآن 36 شكوى مختلفة من قبل المواطنين وتمت معالجة 15 شكوى والرد على 6 استفسارات اضافة الى متابعة 15 شكوى لمعالجتها".

‏وأشارت الوزارة الى ان " الموقع يتوفر باللغات الكوردية والعربية والإنكليزية وتم تخصيص موظفين لإدارته".