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‏كهرباء كوردستان تُفعّل نظام الشكاوى الإلكترونية بثلاث لغات بينها العربية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-15T07:41:46+0000
‏كهرباء كوردستان تُفعّل نظام الشكاوى الإلكترونية بثلاث لغات بينها العربية

شفق نيوز/ ‏اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تفعيل نظام الشكاوى والاستفسارات الإلكترونية.

‏وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "يمكن للمواطنين تسجيل الشكاوى وإرسال استفساراتهم إلى الوزارة عن طريق الموقع الذي تم فتحه وسيتم الرد عليها بأسرع وقت ممكن".

‏وأضافت "في المرحلة التجريبية لاستخدام الموقع تلقى حتى الآن 36 شكوى مختلفة من قبل المواطنين وتمت معالجة 15 شكوى والرد على 6 استفسارات اضافة الى متابعة 15 شكوى لمعالجتها".

‏وأشارت الوزارة الى ان " الموقع يتوفر باللغات الكوردية والعربية والإنكليزية وتم تخصيص موظفين لإدارته".

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