‏كهرباء كوردستان تُفعّل نظام الشكاوى الإلكترونية بثلاث لغات بينها العربية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تفعيل نظام الشكاوى والاستفسارات الإلكترونية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "يمكن للمواطنين تسجيل الشكاوى وإرسال استفساراتهم إلى الوزارة عن طريق الموقع الذي تم فتحه وسيتم الرد عليها بأسرع وقت ممكن".
وأضافت "في المرحلة التجريبية لاستخدام الموقع تلقى حتى الآن 36 شكوى مختلفة من قبل المواطنين وتمت معالجة 15 شكوى والرد على 6 استفسارات اضافة الى متابعة 15 شكوى لمعالجتها".
وأشارت الوزارة الى ان " الموقع يتوفر باللغات الكوردية والعربية والإنكليزية وتم تخصيص موظفين لإدارته".