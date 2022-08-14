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كهرباء كوردستان توقع عقداً لإنشاء محطة "تحل" مشكلة الكهرباء في كلار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-14T10:33:37+0000
كهرباء كوردستان توقع عقداً لإنشاء محطة "تحل" مشكلة الكهرباء في كلار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، توقيع عقد لإنشاء محطة كبيرة لنقل الكهرباء في قضاء كلار بإدارة كرميان المستقلة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرها كمال محمد صالح وقع عقدا بقيمة تزيد عن 18 مليار دينار مع شركة جينا فردوس لإنشاء محطة كبيرة لنقل الكهرباء في كلار".

وأضافت أن "المحطة ستعمل على حل مشكلة نقل وتوزيع الكهرباء والحمل الزائد في منطقة كلار بأكملها".

وأشارت وزارة الكهرباء إلى "أهمية تنفيذ المشروع مؤكدة أن "هذا المشروع سيوفر 165 ميكاواط من الكهرباء لأهالي كرميان".

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