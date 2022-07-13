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كهرباء كوردستان توضح سبب تراجع التجهيز وتتعهد بمعالجة الخلل سريعاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-13T16:16:19+0000
كهرباء كوردستان توضح سبب تراجع التجهيز وتتعهد بمعالجة الخلل سريعاً

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن أسباب انخفاض امدادات الطاقة في الإقليم، متعهدة بعودة أوضاع الكهرباء الى طبيعتها خلال ساعات معدودة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان عطلاً تكنيكياً حصل بعد ظهر اليوم، في حقل كورمور الغازي الذي تديره شركة دانة غاز، تسبب بخفض توريد الغاز الطبيعي الى محطات انتاج الكهرباء انخفضت كمية الانتاج فيها.

واضاف البيان ان فرق الصيانة التابعة لوزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية أنهمكت في معالجة المشكلات، مشيرا الى انه ستتم معالجة الاعطال خلال ٣-٤ ساعات وستعود الأوضاع لطبيعتها.

يأتي هذا في وقت كانت وزارة الكهرباء في الاقليم قد اعلنت اليوم عن الاستمرار في تنفيذ عدد من المشاريع لإنتاج المزيد من الطاقة الكهربائية من المؤمل ان تضيف نحو ٧٠٠ ميغاواط الى الكهرباء.

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