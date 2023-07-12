كهرباء كوردستان تنفي زيادة الاجور وتتوعد بدعوى قضائية

شفق نيوز/ نفت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، الانباء التي زعمت قيامها بإجراء تغييرات في أسعار الكهرباء، متوعدة الجهات التي روجت لذلك بالمقاضاة القانونية.

وجاء في بيان للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان عدداً من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي ومن اجل حرف الرأي العام وابراز الذات من اجل الحصول على بعض الاعجاب والمتابعين بدأت بنشر خبر لا اساس له وغير صحيح بشأن اجور الكهرباء.

واوضح البيان ان الوزارة تود طمأنة المواطنين والمشتركين بجميع اصنافهم انه ليس هناك اي تغيير في اسعار الكهرباء، لافتا الى انه هناك وحدة سكنية واحدة اعرف ب- High Cost وفي اطار تجربة نموذجية تجريبية ستزود بالكهرباء على مدى 24 ساعة يوميا وتتم مراقبة نتائجها ومن اجل تأكيد الموضوع صدر قرار تم نشره في جريدة وقائع كوردستان الرسمية.

وأضاف البيان ان الوزارة ترى ان من حقها تسجيل شكوى على الجهات التي تقوم بنشر اخبار ومعلومات غير صحيحة وذات اهداف خاصة بشان اعمال ونشاطات هذه الوزارة الخدمية.