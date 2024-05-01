كهرباء كوردستان تعلن عودة ضخ الغاز من حقل "كورمور" لمحطات التوليد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، استئناف وصول الغاز من حقل كورمور إلى محطات التوليد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تصدير الغاز من حقل كورمور إلى محطات الكهرباء عاد مجدداً، مع ارتفاع ضغط الغاز إلى 270 مليون قدم مكعب من 520 مليون قدم مكعب اللازمة، أي نصف طاقة المحطات".

وأضافت أنه "خلال الـ24 ساعة المقبلة سيتم تشغيل المحطات الثلاث في أربيل والسليمانية وبازيان".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، استئناف الإنتاج في حقل "كورمور" للغاز بمحافظة السليمانية.

ويأتي استئناف الإنتاج بعد 5 أيام من إيقافه، بقرار من الشركة نتيجة تعرض حقل كورمور لقصف بطائرة مسيرة أودى بحياة 4 عمال أجانب.

وأكدت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "اتخذت الخطوات اللازمة لاستئناف العمليات الإنتاجية من حقل الغاز الضخم في كوردستان".

ولفتت إلى أن "استئناف العمليات التشغيلية في حقل كورمور يأتي بعد الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لتعزيز الدفاعات في موقع الحقل جذرياً".

وكانت شركة "دانة غاز" أعلنت يوم الجمعة 26 نيسان/ أبريل الماضي، تعرُّض أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق حقل كورمور التابعة لشركة "بيرل بيتروليوم" في إقليم كوردستان لاعتداء بطائرة مسيرة مساء يوم، ما أدّى لتعليق العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة.

وأدى الهجوم بطائرة دون طيار على أحد أكبر حقول الغاز في العراق إلى تعليق مؤقت للإنتاج، ما تسبَّب بانقطاع كبير للتيار الكهربائي في أنحاء إقليم كوردستان.

وتسبَّب الهجوم على الحقل بمقتل 4 من موظفي المقاولين العاملين في الموقع، وإصابة 8 آخرين.