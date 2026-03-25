كهرباء كوردستان تعلن عن "إطفاء تام" بسبب خلل فني

أعلنت وزارة الكهرباء في كوردستان، ليل الأربعاء، عن إطفاء تام للمنظومة بسبب خلل فني.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نحيط المواطنين علماً بأنه بسبب خلل فني في خطوط نقل الطاقة الكهربائية، حدثت مشكلة انقطاع عام للكهرباء (إطفاء تام)".

وأضافت "حالياً، تقوم فرق وزارة الكهرباء بالتحقيق في أسباب المشكلة من أجل معالجتها في أسرع وقت ممكن، ومن المؤمل أن تعود الكهرباء للمواطنين خلال الساعات القليلة القادمة".

وتابعت "وفي حال حدوث أي مستجدات أخرى أو عند عودة التيار الكهربائي، ستقوم وزارة الكهرباء بإبلاغ المواطنين مباشرة".