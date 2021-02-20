كهرباء كوردستان تعلن إصلاح خلل "مفاجئ" في إمدادات الغاز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت إصلاح خلل "مفاجئ" في إمدادات الغاز المغذية لمحطات الكهرباء واجه شركة "دانة غاز".

وقال الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في تمام الساعة 5:00 من مساء اليوم تم اصلاح الخلل الفني الذي واجه شركة دانة غاز بعد تقديم المساعدة من قبل وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية الى فرق الشركة".

وأضافت أنها نجحت في منع إطفاء الكهرباء بشكل تام بعد توقف إمدادات الغاز.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق السبت، حدوث توقف عام في انتاج شركة "دانة غاز" في حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية جراء خلل "مفاجئ".

وقالت الوزارة إن توقفت إمدادات الغاز أدى الى تراجع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية.