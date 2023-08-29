كهرباء كوردستان تعلن إحصائية بعدد المحطات والمشتركين ونسبة الإنتاج بالطاقة النظيفة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إحصائية بعدد المحطات الكهربائية والمشتركين في محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "12 محطة كهرباء تعمل في اقليم كوردستان لإنتاج الطاقة الكهربائية حيث تنتج 3 آلاف ميغاواط مع وجود بنية تحتية لانتاج 7 آلاف ميغاواط".

واضاف ان "نسبة الإنتاج بالطاقة النظيفة تتراوح من 10 الى 15 بالمئة"، مشيرا الى ان "محطتين يتم العمل على ادخالهما الخدمة".

وتابع البيان ان "عدد المشتركين في خدمة الكهرباء بلغ مليون و850 الف في عموم محافظات اقليم كوردستان ".