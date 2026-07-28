كهرباء كوردستان تعلن تخفيضاً استثنائياً يصل إلى 50% على الديون القديمة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إطلاق تخفيض استثنائي يصل إلى 50% على الديون القديمة المتراكمة التي تعود إلى ما قبل مشروع "روناكي"، على أن يسري خلال الفترة من 3 آب إلى 10 أيلول 2026.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التخفيض يقتصر على الديون المستحقة قبل إطلاق مشروع "روناكي"، ولا يشمل فواتير المشروع الحالية، مبينة أن الاستفادة منه تتطلب تسديد المبلغ المتبقي بعد التخفيض دفعة واحدة.

وأضافت أن نسبة التخفيض تبلغ 50% لمشتركي القطاعين المنزلي والزراعي، و25% لمشتركي القطاعات الصناعي والتجاري والحكومي، باستثناء المشتركين الذين يمتلكون مغذيات خاصة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستوقف مؤقتاً خدمات دفع أجور الكهرباء عبر تطبيق "الپسوولة الإلكترونية (E-Passula)" ومراكز بيع الطاقة، اعتباراً من 30 تموز ولغاية 3 آب، ضمن الاستعدادات الفنية لتطبيق القرار.

ودعت المشتركين إلى تسديد فواتير مشروع "روناكي" قبل 30 تموز، وقبل توقف خدمة الدفع المؤقتة، مراعاة لمهلة السداد البالغة 50 يوماً.

وأكدت الوزارة أن هذا التخفيض يمثل الفرصة الأخيرة لتسوية الديون المتراكمة التي تعود إلى ما قبل مشروع "روناكي"، مشيرة إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى مساعدة المشتركين على إنهاء التزاماتهم المالية القديمة، تمهيداً لاستكمال المشروع والانتظام في تسديد الفواتير وفق المواعيد المحددة.