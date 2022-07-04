كهرباء كوردستان تعلن تجهيز مواطني الاقليم بـ17 ساعة يومياً

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الإثنين، تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي لمدة تصل إلى 17 ساعة يومياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في الإقليم أوميد أحمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "حكومة الإقليم تقوم في الوقت الحالي بتزويد المواطنين بالكهرباء الوطنية لمدة تتراوح من 16 الى 17 ساعة يومياً"، مبينا أن "إنتاج الكهرباء في اقليم كوردستان يصل إلى 3 آلاف و500 ميكا واط".

وأضاف أحمد أن "نسبة الاستهلاك ارتفعت خلال الشهر الماضي لتصل إلى 4 آلاف و500 ألف ميكا واط".

ويمتلك اقليم كوردستان 14 محطة لإنتاج الكهرباء 2 منها كهرومائية و باقي المحطات تعمل بالوقود بحسب وزارة الكهرباء في الإقليم.