كهرباء كوردستان تعلن برنامجها لعام 2022: الخصخصة ستدخل حيز التنفيذ

شفق نيوز/ اتخذت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين جملة قرارات تتضمن برنامج عملها للعام الجديد بينها دخول مشروع خصخصة قطاع الكهرباء في الإقليم إلى حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزارة عقد اليوم أول اجتماعاته للعام الحالي وأصدر مجموعة قرارات"، مبينة أنه "خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ستنتهي الوزارة من ربط العداد الذكي في جميع مناطق الاقليم".

وأضافت أن تم استكمال ٨٠ بالمئة من مشروع العداد الذكي حتى الآن، وسينتهي المشروع منتصف العام الجاري.

وأشارت الوزارة إلى استئناف حملة رفع التجاوزات على شبكة الكهرباء وتشغيل نظام تحديد التجاوزات في العداد الذكي، منوهة إلى زنه مع زيادة المشتركين يجب اضافة 300 الف عداد ذكي آخر.

وقالت الوزارة إن "مشروع خصصة قطاع الكهرباء سيدخل حيز التنفيذ ولا سيما قسم التوزيع".

كما أفادت بتسجيل زيادة كبيرة في الرسوم التي تم استيفاؤها من المشتركين بخدمة الكهرباء.

وأوضحت أنه في عام 2018 كانت الرسوم المستحصلة بمبلغ 289 مليار دينار عراقي، وفي عام 2021 وصل الى 825 مليار دينار العراقية.

وأشارت إلى أن إنتاج الكهرباء كان في عام 2018 2.683 ميغاواط وعدد المشتركين 1448289، وفي عام 2021 وصل الانتاح الى 3.373 ميغاواط وعدد المشتركين الى 1747036 مشتركا.