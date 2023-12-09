كهرباء كوردستان تعلن اعادة 300 ميغاواط الى الشبكة الوطنية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن استكمال عملية صيانة محطة توليد كهرباء خبات، لافتة الى العملية اسفرت عن عودة 300 ميغاواط الى شبكة الكهرباء الوطنية وزيادة ساعات التجهيز.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مشروع صيانة محطة توليد كهرباء خبات قد استكملت وتمت اعادة تشغيل المحطة، مبينا ان 300 ميغاواط قد عادت إلى المنظومة وسيساهم ذلك في زيادة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الاقليم قد اعلنت في الاول من كانون الأول الجاري، بعد انطفاء تام للكهرباء في الاقليم، انها فرقها ومن ضمنها فرق السيطرة والجهات المعنية في الوزارة قد باشرت في اصلاح الخلل الذي تسبب باطفاء تام للكهرباء واعادتها الى طبيعتها وأشارت الى استمرار الجهود لزيادة الانتاج واعادة البرنامج الاعتيادي لتوزيع الكهرباء.

ولفت بيان الوزارة اليوم إلى أن الوزارة ومن خلال المديرية العامة للسيطرة في المحافظات قد اتخذت جملة خطوات وإجراءات لتحسين أوضاع الكهرباء.