كهرباء كوردستان تصدر توضيحا بشأن انقطاع التيار في الإقليم

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، انها تعمل على إعادة التيار لمدن الإقليم بعد انقطاعه بسبب الأمطار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب الأمطار والرياح القوية التي ألحقت أضراراً بشبكات الكهرباء الوطنية، حدثت مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مشاكل في انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية".

وأضافت "نود أن نطمئنكم بأن الوضع الآن تحت السيطرة، وستقوم فرق وزارة الكهرباء بمعالجة كافة الأعطال خلال الساعات القليلة القادمة".