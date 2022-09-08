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‏كهرباء كوردستان ‏تصدر ‏توجيهات بشأن خطتها لفصل الشتاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-08T14:12:39+0000
‏كهرباء كوردستان ‏تصدر ‏توجيهات بشأن خطتها لفصل الشتاء

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان يوم الخميس، مجموعة ‏توجيهات ‏حول خطتها لفصل الشتاء. 

‏وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن ذلك جاء خلال زيارة وزير الكهرباء كمال محمد الى المديرية العامة لكهربائي أربيل والاجتماع مع كادر المديرية. 

‏ونقل البيان عن محمد قوله ‏خلال الاجتماع إنه سيتم "زيادة نسبة إنتاج الكهرباء خلال فصل الشتاء ‏وتوسيع ‏حملات ازالة المخالفات إضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لجباية الكهرباء ‏و محاولة تقليل الضغط على محطات توليد الكهرباء". 

‏وأشار أيضا إلى أنه "سيتم افتتاح محطتين جديدتين وذلك بهدف المساعدة في زيادة إنتاج الكهرباء" وفقا للبيان.

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