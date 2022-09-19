كهرباء كوردستان تصدر تنويهاً مستعجلاً  

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن نسبة إنتاج التيار الكهربائي ستنخفض عند 250 ميغاواط "فقط"، وذلك ضمن نسبة الانتاج الإجمالي للكهرباء والبالغ 3500 ميغاواط.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "اليوم الاثنين سيتم البدء بأعمال الصيانة داخل حقل خُرملة حيث ستنخفض نسبة نقل الغاز الى محطات توليد الكهرباء 90 مليون قدم مكعب"، مبينة ان "هذه العملية ستبدأ من 6:00 صباحا لغاية 6:00 مساء".

‏وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية تحاول أن تعيد الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة قضاء سوران المستقلة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، قطع التيار الكهربائي عن القضاء بشكل كامل لساعات عدة اليوم الإثنين لغرض الصيانة.