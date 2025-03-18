كهرباء كوردستان ترد على معارضي "روناکي": يوفر الطاقة 24 ساعة بتكلفة وتلوث أقل

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، مساء اليوم الثلاثاء، أن تكلفة مشروع "روناکي"، الذي يهدف إلى توفير الطاقة على مدار 24 ساعة للمواطنين، سيكون أقل من المبالغ التي تُدفع حالياً للكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية.

وقال صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع كان حلماً طال انتظاره لسنوات من قبل المواطنين في كوردستان، وهو الآن في طريقه للتحقيق"، مشدداً على أن "90% من المواطنين لن يدفعوا مبالغ إضافية مقابل الكهرباء، بل ستكون التكلفة أقل مما يدفعونه حالياً لأصحاب المولدات".

وأضاف، أن "المشروع سيوفر كهرباء مستقرة دون ضوضاء أو تلوث بيئي"، داعياً المواطنين إلى "دعم المشروع لأنه سيكون في مصلحة الجميع".

وأثار مشروع "روَناكي" الخاص بتزويد مناطق إقليم كوردستان بالكهرباء على مدار 24 ساعة جدلًا واسعًا، حيث أبدى تحالف منظمات المجتمع المدني في السليمانية تحفظاته بشأن التسعيرة المقترحة، معتبرًا أنها قد تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين.

في المقابل، أكدت وزارة الكهرباء في الإقليم أن الأسعار لم تُحدد رسميًا بعد، وأنها ستُعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد دراستها بشكل شامل.

ويعاني إقليم كوردستان منذ سنوات من أزمة في الطاقة الكهربائية، حيث يعتمد المواطنون على مولدات أهلية لتعويض نقص الكهرباء الحكومية، وتُعد مشروعات مثل "روَناكي" جزءًا من خطة الإقليم لتحسين البنية التحتية للطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء غير المستقرة، مع السعي لتوفير كهرباء دائمة وبأسعار معقولة.