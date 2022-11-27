كهرباء كوردستان تدخل حالة تأهب استعداداً لمواجهة الفيضانات

شفق نيوز/ ‏وجهت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، طواقمها بالدخول في حالة التأهب استعداداً لمواجهة فيضانات محتملة في الإقليم.

‏جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة اليوم، ناقشت فيه الاستعدادات الجارية لمواجهة الفيضانات المحتملة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووجه وزير الكهرباء، كمال محمد، جميع طواقم الوزارة بـ"الدخول في حالة التأهب عند هطول الأمطار وحدوث الفيضانات التي ستؤثر على الأسلاك والمحولات الكهربائية في الأحياء السكنية".

‏وكانت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، قد أعلنت في وقت أن سابق اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة الفيضانات هذا العام.