كهرباء كوردستان تحدد عدد ساعات تجهيز الطاقة خلال أيام عيد الأضحى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عدد ساعات تجهيز الطاقة للمشتركين بها خلال أيام عيد الأضحى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي خلال ايام العيد ستكون من 16 إلى 17 ساعة يومياً وذلك بنسبة انتاج تبلغ 3800 ميغاواط".

وأضاف البيان أن "المديريات التابعة للوزارة وكوادرها وفرق الصيانة ستكون في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة خلال عيد الاضحى".