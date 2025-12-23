كهرباء كوردستان تتوعد المتجاوزين بغرامات مالية "كبيرة"

شفق نيوز- أربيل

توعّدت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتشديد الإجراءات القانونية والعقوبات المالية بحق المشتركين في القطاع التجاري، في حال ارتكابهم مخالفات أو تجاوزات على الشبكة العامة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "المشتركين في القطاع التجاري سيواجهون عقوبات مالية مشدّدة في حال ارتكاب أي نوع من المخالفات المتعلّقة باستهلاك الكهرباء أو التلاعب بالعدادات".

وأوضحت أن قيمة الغرامات المالية المفروضة "تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، تبعاً لنوع المخالفة المرتكبة من قبل أصحاب المصالح التجارية".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024، عن مشروع (النور = روناكي) بهدف القضاء على مشاكل الكهرباء التي عانى منها الإقليم منذ عقود من الزمن.