كهرباء كوردستان تتعاقد بـ100 مليار دينار لإنشاء 3 محطات في أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إبرام عقد بقيمة 100 مليار دينار مع شركة محلية لتنفيذ ثلاثة مشاريع استراتيجية لنقل الطاقة في أربيل، بهدف معالجة الأحمال الزائدة في عدد من المناطق.

وذكرت الوزارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير الكهرباء كمال محمد صالح وقع عقداً مع شركة "هيرو" لإنشاء ثلاث محطات تحويلية بقدرة (132KV) في مناطق شمامك، وهشتي حصاروك، وتيمار.

وأكد الوزير، خلال مراسم التوقيع، أن المشاريع الثلاثة ستدخل الخدمة خلال مدة عامين، مشدداً على تقديم جميع التسهيلات والدعم الفني لإنجازها.

وأوضح أن المحطات الجديدة ستسهم في تقليل الضغط والاختناقات الكهربائية عن عدد كبير من الأحياء السكنية داخل مدينة أربيل وضواحيها.

ودعا الشركة المنفذة إلى الالتزام بالمعايير الدولية والجودة العالية والتصاميم المعتمدة لضمان استدامة المشاريع.

من جانبه، أكد مدير شركة "هيرو" آري زراري التزام الشركة بالجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن المشاريع ستخدم قطاعات حيوية، بينها الخدمية والصناعية والزراعية، وستنعكس إيجاباً على مستوى تجهيز الطاقة للمواطنين.