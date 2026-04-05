كهرباء كوردستان: انقطاع الكهرباء في إدارتين مستقلتين بسبب مشكلة فنية

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي في الإدارتين المستقلتين لسوران ورابرين بسبب مشكلة فنية في خطوط نقل الطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نحيط المواطنين علماً بأنه بسبب مشكلة فنية في خطوط نقل الطاقة الكهربائية، حدث انقطاع في التيار الكهربائي في الإدارتين المستقلتين لسوران ورابرين".

وأوضحت: "في الوقت الراهن، تعمل فرق وزارة الكهرباء على التحقيق في أسباب المشكلة لمعالجتها بأسرع وقت ممكن، وسيعود التيار الكهربائي للمواطنين خلال الساعات القادمة".

ونوهت الوزارة إلى أنه "وفي حال حدوث أي تطورات أخرى أو عودة التيار الكهربائي، ستقوم وزارة الكهرباء بإبلاغ المواطنين مباشرة".