كهرباء كوردستان: انجزنا 63 مشروعا خلال السنة الحالية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان يوم الاثنين، انها انجزت 63 مشروعا خلال السنة الحالية.

وجاء ذلك في احصائية نشرتها الوزارة تضمنت المشاريع التي انجزتها منذ بداية السنة الحالية واطلعت عليها وكالة شفق نيوز.

وذكرت الوزارة أن "الميزانية التي صُرفت على هذه المشاريع المنجزة بلغت 294 مليون دولار ".

وأضافت أنها "تمكنت من رفع الإنتاج بمقدار 650 ميكاوات خلال السنة الحالية الطاقة الكهربائية بشكل أفضل للمواطنين".

وذكرت الوزارة أن "إنتاج الكهرباء في الإقليم يبلغ 3500 ميكاوات"، مشيرة إلى أنه "يتم تزويد المواطنين بـ16 ساعة بشكل يومي".