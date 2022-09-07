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كهرباء كرميان: مشاريعنا في خانقين انتهت منذ العام 2017 ودورنا يقتصر على الصيانة والتشغيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-07T10:54:26+0000
كهرباء كرميان: مشاريعنا في خانقين انتهت منذ العام 2017 ودورنا يقتصر على الصيانة والتشغيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية كهرباء وحدة كرميان، اليوم الأربعاء، عن توقف مشاريع الاقليم في خانقين منذ عام 2017 لأسباب وظروف متعددة، فيما بينت ان دورها يقتصر حالياً على الصيانة والتشغيل.

وقال مدير الدائرة حازم كريم حميد لوكالة شفق نيوز؛ إن "مشاريعنا انتهت في خانقين منذ عام 2017 بسبب الوضع الاقتصادي في الاقليم والاحداث التي شهدها القضاء وعدة مناطق"، مبينا ان "دور كهرباء خانقين التابعة لإقليم كوردستان يقتصر على مفارز الصيانة والتشغيل".

واكد "وجود تنسيق منظم بين دائرتي كهرباء خانقين التابعتان لديالى وكوردستان"، مشيراً الى إن "كهرباء كوردستان نصبت ثلاثة محطات ثانوية في خانقين ونفذت مشاريع اخرى، قبل عام 2017".

واشار حميد الى ان "دائرته انجزت مشاريع عدة في نواحي قوره تو وميدان في اطراف خانقين ابرزها نصب محطة كهرباء ثانوية (AMB ) وسحب 4 مغذيات لقرى وتوابع قوره تو بكلفة 200 مليون دينار إضافة الى مشاريع صيانة في ميدان وقوره تو بكلفة 500 مليون دينار".

ويعاني قضاء خانقين من ترد ومشاكل في التيار الكهربائي لأسباب عدة ابرزها نقص الشبكات وتقادمها وقلة حصص القضاء والاعتماد على الخط الإيراني ذات الفولتية المتذبذبة .

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