كهرباء إقليم كوردستان تفصح عن خطة جديدة لزيادة انتاج الطاقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن خطة لوزارة الثروات الطبيعية لرفع إنتاج الغاز خلال العامين المقبلين بما سيؤدي لزيادة معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم.

وقال وزير الكهرباء كمال محمد صالح في كلمة له على هامش افتتاح خط انتاج جديد للطاقة في دهوك، إن "المواطنين يتساءلون بأنه وعلى الرغم من هذه المشاريع التي يتم إنجازها، وما يُرصد لها من مبالغ مالية الا ان ساعات تجهيز الطاقة، و خاصة في فصل الشتاء غير محددة".

واستدرك الوزير قائلا إن "مشكلة الإقليم تمكن بإنتاج الكهرباء"، مردفا بالقول إن البنى التحتية للوزارة تصل قدرة انتاجها الى 7000 ميغاواط من دون المشاريع الجديدة، ولنا القدرة على إنتاج هذه الكمية من اليوم إلاّ أن ما توفره وزارة الثروات الطبيعية من محروقات يتيح انتاج 3373 ميغاواط يوميا".

كما أشار الوزير إلى أن "وزارة الثروات الطبيعية خلال العام 2023 - 2024 ستزيد من كميات انتاج الغاز وفق خطة معدة مسبقا، وسترفد بهذه الزيادة محطات الطاقة الكهربائية في الاقليم".