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كهرباء إقليم كوردستان تعلن زيادة معدل إمداد الطاقة إلى 18 ساعة يوميا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-25T11:43:43+0000
كهرباء إقليم كوردستان تعلن زيادة معدل إمداد الطاقة إلى 18 ساعة يوميا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الأحد، زيادة معدل إمداد الطاقة ووصولها إلى 18 ساعة يوميا.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أوميد أحمد في بيان اليوم، إن قدرة الوزارة على إنتاج الطاقة تصل إلى 3500 ميغاواط.

وأضاف أنه في فصل الصيف، تم توفير ما معدله 14 إلى 15 من تجهيز الطاقة على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية، مبينا أنه الآن بعد تراجع الطلب على الكهرباء ، أصبحت فترة الإمداد بالكهرباء 18 ساعة يوميا.

كما أشار أحمد إلى أن العمل يجري على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 50 مليون قدم مكعب في حقل كورمور، مما سيزيد من إنتاج الكهرباء بمقدار 250 ميغاواط.

وتابع المتحدث باسم الوزارة بالقول، إنه بحلول شهر آذار/ مارس من العام المقبل، سيزيد معدل إنتاج الكهرباء إلى 750 ميغاواط بمقدار 250 مليون قدم مكعب من إنتاج الغاز.

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