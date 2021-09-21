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كهرباء إقليم كوردستان تعلن زيادة تخطت 600 ميغاواط على معدل إنتاج الطاقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-21T11:42:56+0000
كهرباء إقليم كوردستان تعلن زيادة تخطت 600 ميغاواط على معدل إنتاج الطاقة

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء مراسم الإعلان عن إنشاء محطة 132 KV في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتبلغ تكلفة المشروع المالية 13 مليوناً، و182 الف دولاراً امريكياً من قبل شركة "زاگروس" المنفذة.

والمشروع سيخفف من أعباء الكهرباء في عدة أحياء في اربيل، وهي: بختياري، وشورش، ونوسران، طيراوه ومناطق أخرى.

وقال وزير الكهرباء في الإقليم كمال محمد صالح إنه "خلال التشكيلة الحكومية التاسعة لكوردستان تم تنفيذ 32 مشروعا في مجال نقل الطاقة، و500 مشروع آخر في مجال التوزيع، وزدنا 615 ميغاواط على معدل إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى إزالة 20 ألف مخالفة على شبكات الكهرباء.

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