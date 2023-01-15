كهرباء بنجوين تثير استياء الأهالي وتتسبب بأضرار مادية جسيمة

شفق نيوز/ أكد محافظ السليمانية هفال ابو بكر، يوم الأحد، أنه سيتم تحسين وضع الطاقة الكهربائية لقضاء بنجوين وتركيب نظام ذكي لضمان استمرارها، فيما أشار اتحاد الفلاحين بالمحافظة الى تسبب احتجاجات الاهالي بأضرار مادية.

وقال أبو بكر في رسالة الى سكان منطقة بنجوين والمناطق المحيطة، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان أعمال إصلاح الكهرباء سيتم اعتبارا من اليوم، "وتركيب أنظمة ذكية لتأمين الكهرباء للمواطنين".

وأضاف "بناءً على طلب أهالي بنجوين، سيتم فصل حصة كهرباء منفذ باشماخ عن حصة الكهرباء في بنجوين اعتبارًا من اليوم".

وبين ان "الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان تحاولان توفير النفط لمواطني الإقليم".

ويأتي قرار إصلاح التيار الكهربائي في وقت يتظاهر فيه سكان بنجوين منذ خمسة أيام للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وساعات القطع المبرمج.

بدوره اعلن اتحاد الفلاحين في علوة السليمانية عن تضرر أكثر من 1000 طن من المحاصيل الزراعية في منفذ باشماخ بسبب تظاهرات أهالي بينجوين المطالبة بتحسين الخدمات.

وقال رئيس لجنة الاتحاد سرور علي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "في الوقت الذي ندعم فيه مطالب وحقوق اهالي بينجوين بالتظاهر، نطالبهم أيضاً بعدم الإضرار بنا وبعوائل العشرات من الفلاحين والتجار".

وأضاف أن "هناك المئات من الشاحنات المتجه الى منفذ باشماخ وكذلك الداخلة منه لا تستطيع الوصول الى علوة السلمانية وتقدر كمية المحاصيل بأكثر من 1200 طن".

وأشار علي إلى ان "هناك شركة في العلوة تأخذ رسوماً لفحص جودة الاغذية في حين أن هذه الرسوم يتم استيفائها في منفذ باشماخ".