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كهرباء الإقليم: توقف إمداد الطاقة لدهوك وأجزاء من أربيل بسبب الأمطار الغزيرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-17T10:15:27+0000
كهرباء الإقليم: توقف إمداد الطاقة لدهوك وأجزاء من أربيل بسبب الأمطار الغزيرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الجمعة توقف تام لإمداد الطاقة في محافظة دهوك، وفي أجزاء من محافظة أربيل نتيجة الأضرار التي لحقت بخطوط النقل ذات الضغط العالي، ووحدات للإنتاج بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت معظم المناطق والمدن في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وبسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت معظم أنحاء إقليم كوردستان، ولا سيما أربيل ودهوك، تعرضت عدة خطوط لنقل الطاقة ذات الضغط العالي، ووحدات إنتاج الكهرباء إلى اعطال مما تسبب بتوقف تام للطاقة في دهوك، وأجزاء من اربيل".

وأضاف البيان أن فرق التحكم في كهرباء الإقليم، ومحطات الطاقة في المحافظات تمكنت من معالجة المشكلة خلال مدة قصيرة من الزمن، وإعادة إمدادات الطاقة إلى وضعها الطبيعي.

كما أشار البيان إلى أنه في الوقت ذاته اتخذت فرق الكهرباء الإجراءات الفنية اللازمة لمنع الناس من التعرض إلى الصعقات الكهربائية، ولاسيما في الأحياء التي تغمر المياه مغذياتها الكهربائية.

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