كهرباء السليمانية توزع 430 الف عداد ذكي وتخصص 700 مليون دينار لإنارة شارع

شفق نيوز/ أعلنت مديرية توزيع كهرباء محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، توزيع 430 ألف عداد كهربائي ذكي بين مواطنيها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الصيانة مستمرة يومياً بتوزيع العدادات الكهربائية الذكية على المشتركين ضمن حدود محافظة السليمانية"، موضحة أنه "لحد الان تم توزيع (430،000)عداد كهربائي ذكي على المشتركين".

هذا وقد اعلنت حكومة إقليم كوردستان عن مشروع العداد الذكي منذ عام 2019 والذي ساهم بتقليل الثقل على شبكات الكهرباء الوطنية من خلال تحديد كمية الكهرباء الواصلة إلى المشتركين بصورة متساوية.

كما أعلنت المديرية، الاستمرار بمشروع "إنارة شارع ملك محمود" في السليمانية.

وقالت المديرية إن مرحلتين من المشروع انتهتا وقد تم تخصيص (153) مليون للمرحلة الحالية من عائدات كهرباء السليمانية بنسبة (8٪).

واضاف البيان ان المشروع يبدأ من فندق "تايتنك" ولغاية مجسر" كوباني"، مشيراً الى أن "تكاليف المشروع بجميع مراحله هي (700) مليون دينار".