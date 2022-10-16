كهرباء السليمانية تدشن آلية جديدة تخص الفواتير

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية، اليوم الأحد عن بدء جباية فواتير الكهرباء من المنازل مباشرة.

وقالت مديرية كهرباء السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عملية جبي فواتير الكهرباء من قبل المحاسبين (العداد) مباشرة ستكون أمام منازل المشتركين بدءاً من يوم غد.

واضاف انه "سيتم احتساب الكهرباء المستخدمة فقط عن الفترة المحددة في الإيصال وسيتم تعليق مبلغ القروض المتبقية مع مشتركي الكهرباء (الأسر)".

ودعا البيان، المواطنين التعاون بشكل ايجابي مع هذه العملية التي تصب في المصلحة العامة والشخصية للمشتركين، حيث ستقلل قسما من جهودهم ولن تعد هناك حاجة للذهاب الى الدوائر ومراكز تسلم اجور الكهرباء لتسديد الفواتير شهريا.