كهرباء الاقليم تحتاج لأكثر من 3000 ميغاواط لسد حاجة السكان من الطاقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان العراق، يوم الأحد، أن معدل انتاج الطاقة وصل إلى قرابة 4000 ميغاواط.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد في بيان، إن معدل الطاقة الإنتاجية في المحطات كافة تقترب من 3900 ميغاواط حاليا بينما يبلغ الطلب على الكهرباء 7000 ميغاواط.

وأضاف أن الوزارة تواصل محاولة تطوير وزيادة الإنتاج من خلال مشاريع قطاع الكهرباء.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه مناطق ومدن إقليم كوردستان تراجعا في ساعات تجهيز الطاقة للمشتركين في الحصول عليها جراء انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.