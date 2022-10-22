كهرباء ارييل تحذر غير مسددي الديون: سنبدأ بقطع الطاقة عنكم

شفق نيوز/ اعلنت مديرية توزيع كهرباء اربيل يوم السبت، انها ستقوم بحملة لقطع التيار الكهربائي عن المشتركين المديونين للحكومة.

وقال مدير عام توزيع كهرباء اربيل كمال عساف لوكالة شفق نيوز؛ إن "المديرية بدأت في الوقت الحالي بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين الذين تفوق ديونهم عن ثلاثة ملايين دينار عراقي وسيتم البدء بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين الذين يدينون بمليوني دينار خلال الأسبوع المقبل".

واضاف ان "وزارة الكهرباء في الاقليم تقدم تسهيلات للمشتركين الذين يدينون للحكومة وذلك من خلال تقسيط الأجور على دفعات".

وتابع أن "المشتركين في خدمة الكهرباء باربيل يدينون ب60 مليار دينار عراقي"، مشيرا الى ان "كثرة الديون غير المسددة تسببت بانخفاض كبير في واردات الوزارة الامر الذي اثر سلبا على تقديم الخدمات للمواطنين في مجال الكهرباء".