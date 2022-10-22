سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كهرباء ارييل تحذر غير مسددي الديون: سنبدأ بقطع الطاقة عنكم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-22T20:43:04+0000
كهرباء ارييل تحذر غير مسددي الديون: سنبدأ بقطع الطاقة عنكم

شفق نيوز/ اعلنت مديرية توزيع كهرباء اربيل يوم السبت، انها ستقوم بحملة لقطع التيار الكهربائي عن المشتركين المديونين للحكومة. 

وقال مدير عام توزيع كهرباء اربيل كمال عساف لوكالة شفق نيوز؛ إن "المديرية بدأت في الوقت الحالي بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين الذين تفوق ديونهم عن ثلاثة ملايين دينار عراقي وسيتم البدء بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين الذين يدينون بمليوني دينار خلال الأسبوع المقبل". 

واضاف ان "وزارة الكهرباء في الاقليم تقدم تسهيلات للمشتركين الذين يدينون للحكومة وذلك من خلال تقسيط الأجور على دفعات". 

وتابع أن "المشتركين في خدمة الكهرباء باربيل يدينون ب60 مليار دينار عراقي"، مشيرا الى ان "كثرة الديون غير المسددة تسببت بانخفاض كبير في واردات الوزارة الامر الذي اثر سلبا على تقديم الخدمات للمواطنين في مجال الكهرباء".

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

اربيل تشرع رسميا بتسجيل سيارات "العلوج"

Date: 2021-03-15 08:39:59
اربيل تشرع رسميا بتسجيل سيارات "العلوج"

في اربيل .. وفاة شاب دهساً وأُسرته تصيب عنصراً أمنياً بجروح بعد محاولة اقتحام لمستشفى

Date: 2022-02-06 05:36:02
في اربيل .. وفاة شاب دهساً وأُسرته تصيب عنصراً أمنياً بجروح بعد محاولة اقتحام لمستشفى

صور .. صور مصرع وإصابة 7 أشخاص باحتراق عجلتين بحادث مروع في أربيل

Date: 2022-07-21 12:18:09
صور .. صور مصرع وإصابة 7 أشخاص باحتراق عجلتين بحادث مروع في أربيل

صور.. علوة اربيل للخضار والفواكه تستعيد عافيتها قبيل شهر رمضان

Date: 2020-04-23 13:11:38
صور.. علوة اربيل للخضار والفواكه تستعيد عافيتها قبيل شهر رمضان

مؤسسة "بارزاني الخيرية" توزع 2800 سلة غذائية على عمالة النظافة في أربيل

Date: 2021-04-25 08:29:26
مؤسسة "بارزاني الخيرية" توزع 2800 سلة غذائية على عمالة النظافة في أربيل

اصحاب المخابز والافران يحتجون أمام مبنى الحكومة المحلية وسط اربيل

Date: 2021-10-07 08:54:27
اصحاب المخابز والافران يحتجون أمام مبنى الحكومة المحلية وسط اربيل

أربيل.. تعرض ناحية خليفان لقصف بـ"صواريخ مجهولة"

Date: 2022-09-05 18:10:34
أربيل.. تعرض ناحية خليفان لقصف بـ"صواريخ مجهولة"