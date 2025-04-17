كنيسة مار يوسف في السليمانية.. تستعد ببهجة لاستقبال عيد الفصح (صور)

شفق نيوز/ وسط أجواء يغمرها الإيمان والمحبة، تواصل كنيسة مار يوسف في السليمانية استعداداتها لاستقبال عيد الفصح، حيث بدأت الطقوس الدينية والتقليدية لأبناء المكون المسيحي، التي ترمز إلى القيامة والحياة الجديدة.

وتمتلئ أروقة الكنيسة هذه الأيام بألوان الزينة، فضلا عن الصلوات والتراتيل، استعداداً لأحد أهم الأعياد المسيحية.

وتقول مريم محمد، لوكالة شفق نيوز، وهي إحدى المسيحيات في السليمانية، إن "الاستعدادات هذا العام تحمل طابعاً خاصاً، إذ يشارك فيها أبناء الكنيسة من مختلف الأعمار، متحدين بالروح والرجاء رغم كل التحديات".

وأضافت أن "الطقوس تشمل إقامة القداديس اليومية، وتحضير الصلوات الخاصة بليلة العيد، فضلاً عن تزيين الكنيسة بالشموع والزهور التي ترمز إلى النور والحياة".

من جانبها، تحدث سامر بولص، لوكالة شفق نيوز، قائلاً: "نحن نعمل على تزيين الكنيسة وتجهيز برامج للأطفال والعائلات، لأن عيد الفصح هو مناسبة للعودة إلى الجذور الإيمانية، وهو رسالة أمل نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى".

كما أكدت مريم خليل، أن "طقوس عيد الفصح تعيد إلينا الشعور بالسلام الداخلي، إذ تبدأ بتطهير القلب بالصوم والصلاة، وتنتهي بالاحتفال الكبير الذي يجمعنا كعائلة واحدة تحت سقف الكنيسة".

وبين تراتيل الصلاة وألوان الزينة، تعيش كنيسة مار يوسف أياماً استثنائية تعكس عمق الإيمان وروعة التقاليد، استعداداً لاستقبال عيد الفصح.