كندا تعتزم توسيع العلاقات التجارية مع اقليم كوردستان

شفق نيوز/ تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، على تنفيذ سياسة توسيع العلاقات التجارية في اقليم كوردستان، وارسال رجال الأعمال للاستثمار هناك.

وقال السفير الكندي لدى العراق كريستوفر بيم في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "لقد لاحظت دائما تغييرات خلال زياراتي إلى كوردستان وأربيل".

وأضاف أن "هذه المرة، كما في السابق، وبتقديرنا، يمكن لإقليم كوردستان أن يكون الموقع التجاري الذي يتجه إليه رجال الأعمال الكنديون".

وقال السفير الكندي ايضا "نحن ندعم كل جهود حكومة إقليم كوردستان لتوسيع سوق العمل والاستثمار".

جاءت تصريحات السفير الكندي لدى العراق كريستوفر بويم خلال زيارة لغرفة تجارة أربيل والاجتماع مع أعضاء الغرفة ورجال الأعمال هناك لبناء شبكة تجارية قوية وإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية.

وبعد اللقاء قال كيلان حاجي سعيد رئيس غرفة تجارة وصناعة اربيل في مؤتمر صحفي: إن بيئة التجارة والاستثمار في كوردستان بشكل عام وأربيل بشكل خاص متطورة جداً ولذلك فإن دول العالم بشكل عام وكندا على وجه الخصوص ترغب في تعزيز مكانتها التجارية في كوردستان.