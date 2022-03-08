كندا تبدي رغبتها بالعمل في مجالات الاستثمار والزراعة والتكنولوجيا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعرب السفير الكندي الجديد لدى العراق غريغوري غاليغان، يوم الثلاثاء، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان بشتى المجالات وخاصة في قطاع الاستثمار.

وذكرت حكومة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم، إن رئيسها مسرور بارزاني استقبل السفير الكندي الجديد.

وأضاف البيان أن السفير الكندي عن سعادته بتسنم مهامه في العراق، وعرض ايجازاً عن برامج كندا وأنشطتها في العراق وإقليم كوردستان.

كما عبّر عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ولا سيما في مجالات الاستثمار والزراعة والتكنولوجيا. كذلك أشاد السفير الكندي بتجربة التعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

وتناول الجانبان العملية السياسية في العراق وحرب داعش وأهمية إسناد البيشمركة ودعم إصلاحات حكومة إقليم كوردستان، وفقا للبيان.