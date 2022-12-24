‏كنائس أربيل تقيم قداس أعياد الميلاد: كوردستان ملاذ المسيحيين الآمن (صور)

شفق نيوز/ ‏أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت، قداس أعياد الميلاد حيث احتضنت كنائس قضاء عينكاوة التابع لأربيل إقامة صلوات القداس بهذه المناسبة.

وقال رجل الدين المسيحي الأب وحيد لوكالة شفق نيوز؛ "نتمنى ان تكون هذه المناسبة سببا لترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين جميع الأطياف و الديانات في اقليم كوردستان ونهنئ جميع أبناء الديانة المسيحية بهذا العيد".

واضاف ان "من المحزن ان نرى ان هجرة المسيحيين الى الدول الاوروبية مازالت مستمرة في العراق ولا تكتمل الاعياد والفرحة بسبب وجود الكثير منهم في بلاد الغربة".

من جانبها؛ قالت ماري بطرس وهي مواطنة مسيحية من اهالي دهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا العيد هو جامع لكل طوائف الديانة المسيحية في العراق من خلال اقامة هذه الصلوات في الكنائس ومن المفرح رؤية احتفاء الناس بهذه المناسبة في مدن اقليم كوردستان".

بدوره؛ قال الباحث في شؤون المكونات نوزاد الحكيم لوكالة شفق نيوز؛ إن "اقليم كوردستان في الوقت الحالي بات ملاذا آمنا لأبناء الديانة المسيحية حيث يمارسون طقوسهم الدينية بحرية وهذا قد لا نجده في بقية مناطق العراق".

والتقطت عدسة شفق نيوز صورا من صلاة القداس في كنيسة مار يوحنا باربيل بمشاركة العديد من المسؤولين الحكوميين منهم وزير الاوقاف پشتيوان صادق و وزير المكونات ايدن معروف ومحافظ أربيل اوميد خوشناو.