كنائس أربيل تقيم صلاة القداس بمناسبة عيد ميلاد المسيح (صور)

شفق نيوز/ أقامت كنائس مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، صلاة القداس بمناسبة عيد ميلاد المسيح.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الكنائس في مدينة أربيل، وخاصة في منطقة عينكاوة، نظمت صلاة القداس احتفاءً بهذه المناسبة الدينية.

وأضاف أن صلوات القداس ستستمر لمدة يومين، حيث تقيم الكنائس القداس في أوقات مختلفة.

ونقلت عدسة وكالة شفق نيوز صورًا من صلاة القداس في كنيسة مار يوسف في منطقة عينكاوة، التي تُعد ذات أغلبية مسيحية في أربيل.