كم تحتاج السليمانية من بيض المائدة يومياً؟

شفق نيوز/ اعلن مدير الرقابة والتجارة في السليمانية، اليوم الاثنين، عن الكميات التي تحتاج إليها المحافظة من بيض المائدة، مؤكدا انخفاض سعرها في الصيف.

قال سوران عبد الغفور، مدير الرقابة والتجارة في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن إقليم كوردستان يحتاج (7000) كرتونة (صندوق) من بيض المائدة يومياً، والسليمانية وحدها بحاجة إلى (2000) كرتونة يوميا.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض الأن في الأسواق هو (51) ألف دينار والطلب على البيض سينخفض ​​في موسم الصيف، وكذلك سعره.