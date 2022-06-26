كمية الأمطار المتساقطة في كوردستان خلال 24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن كميات الأمطار التي هطلت على مدن اقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق؛ ان كميات الامطار التي هطلت على مدن اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية، من التاسعة صباحا من يوم أمس وحتى التاسعة صباحا من اليوم الأحد، كانت في اربيل قطرات، و السليمانية 1.5 ملم، و دهوك 0.7 ملم، و كركوك قطرات، حاج عمران 6.6 ملم، و بارزان 2.4 ملم، و جمجمال 2 ملم، دوكان 1.2 ملم، و رانية 1.4 ملم، و جوارقورنة 1.5 ملم.

أما في آكري كانت 0.8 ملم، و بامرني 5.8 ملم، وآميدي 3 ملم، و ميدان 0.8 ملم.

وتعرض اقليم كوردستان العراق يوم أمس الى عاصفة ترابية لحقها هطول أمطار بنسب متفاوتة.