"أكملنا التزاماتنا بالكامل".. مسرور بارزاني يحمل بغداد تأخير رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ حمل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية تأخير رواتب موظفي الإقليم، مؤكداً إكمال حكومة الإقليم كامل التزاماتها بهذا الخصوص، فيما تطرق أيضاً إلى أهمية الاتفاق على الكابينة الوزارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في بيان لبارزاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة ورد لوكالة شفق نيوز، قال فيه "مع إطلالة السنة الميلادية الجديدة 2025، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع مواطني إقليم كوردستان، راجياً للجميع دوام الفرح والهناء والرفاهية، وعاماً جديداً يفيض بالسلام والرخاء والازدهار".

وأضاف، "واغتنم هذه المناسبة لأحيي شعب إقليم كوردستان الوطني والمظلوم، على صموده وثباته، ومما يؤسف له أن المشاكل المفتعلة وحرمان الإقليم من حقوقه المالية المستحقة من قبل الحكومة الاتحادية قد أثقلت كاهل متقاضي الرواتب في الإقليم، وجعلتهم يكابدون ويتخطون عاماً آخر مليئاً بالمصاعب المالية".

وأكد، "ومع أن حكومة إقليم كوردستان قد أدّت كامل التزاماتها على أتم وجه، بات من الضروري حل هذه المشكلة جذرياً في العام المقبل".

وتابع، "كذلك نأمل أن تتوج المحادثات بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان بالاتفاق حول الكابينة الوزارية، بهدف تشكيل حكومة موحدة وقوية وشاملة، تتحمل مسؤولياتها وتتصدى للتحديات الراهنة والمستقبلية، وتخدم جميع مكونات الإقليم دون تمييز".

واختتم بالقول "عام جديد سعيد على الجميع، متمنياً أن يكون عاماً حافلاً بالأمن والسلام والبناء"