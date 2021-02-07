أكل بطعم البيت.. مطعم بإدارة النساء في السليمانية

شفق نيوز/ افتتاح مطعم ليس مشروعا جديدا أو لافتا، ولكن حين تكون إدارته وطباخوه من النساء، هنا تحدث المغايرة، حيث سيكون الطعام الذي تطبخه أيدي النسوة الماهرات ونقل تجربة الطبخ المنزلي إلى المطاعم يشكل علامة فارقة.

المرأة الكوردستانية، كما عودتنا ان تكون سباقة للتحدي وجعل الأزمات طريقا لتحقيق ذاتها والاعتماد على نفسها.

تقول هوار شوكت مسؤولة المشروع لوكالة شفق نيوز؛ إن "الفكرة كانت موجودة في رأسي، وبعد الازمة المالية وقلة الأعمال فكرت ان اجمع بعض المال لافتتاح هذا المطعم مع ثمانية من النساء منذ أسبوعين ليكون باب رزق لنا".

وبينت شوكت؛ أن "مشروعنا يتكون من قسمين الأول في المطعم والثاني لتحضير وطبخ الطعام في لاصحاب المناسبات والتعازي في البيت والقاعات".

وفيما إذا كانت هناك صعوبات واجهتها مع زميلاتها في المشروع، أوضحت شوكت؛ أن "المراة في السليمانية تتميز بقوتها ولا يوجد شيء صعب علينا، رغم ان مطعمنا يقع في حي شعبي في أسواق المدينة واغلب الزبائن رجال وفيها مطاعم كثيرة والمنافسة محتدمة من يكون الافضل بالظفر لأكثر الزبائن ويحتاج وقت لنرى النتائج وهو تحدٍ لنا، ومن ناحية اخرى نجد هناك تشجيعا من قبل الزبائن لعملنا كنساء، وهي بادرة دعم واصرار لنكون على قدر المنافسة بالطعام الجيد".

وتنصح شوكت النساء بأن يعتمدوا على انفسهن ولا ينتظرن أحد، فالحياة واحدة والفرصة تأتي مرة واحدة، كونوا كما تريدون، لا كما يريده الاخرون، أنتن قويات عندما تكونون مع بعض، مشيرة إلى أن الأمل والصبر والطموح باب النجاح.

ومن الجدير بالذكر؛ ان النساء في اقليم كردستان كان لهن دورا ايجابيا على صعيد العراق، بتقديم ما هو أفضل لحياتهن والاعتماد على انفسهن ومجاراة الرجل في كل الاصعدة.