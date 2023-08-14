"كلي علي بك" ملاذ السياح "المعتدل" من ارتفاع درجات الحرارة (صور)

شفق نيوز/ مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم العراق يتوافد العديد من السياح القادمين من مختلف المحافظات العراقية إلى المناطق السياحية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ويعد منتجع (گلي علي بك) السياحي الواقع على أطراف محافظة أربيل أحد هذه المناطق الأكثر توافداً للسياح، حيث يستمعون بمناظر الشلال والأشجار وأجوائها المعتدلة.

وكالة شفق نيوز كانت حاضرة في المنتجع ورصدت رأي العوائل العراقية المتواجدة في المكان السياحي الأبرز في أربيل.

ويقول علاء أمين وهو سائح قادم من بغداد في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "شلال كلي علي بك من المناطق السياحية الجميلة في محافظة اربيل حيث نقصدها في العطل خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في محافظات وسط وجنوب البلاد لان الاجواء فيها معتدلة وجميلة وربيعية".

من جانبها تقول سميرة كريم وهي سائحة من محافظة نينوى في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذه المنطقة تعد مناسبة جداً للعوائل بسبب وجود العديد من الأسواق والمحلات ومناطق تستأجرها العوائل السائحة عند زيارة شلال كلي علي بك اضافة الى وجود خدمات جيدة تقدم للسياح".