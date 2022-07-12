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"كلي علي بك".. إعادة مبلغ مالي كبير فقد من سائحة بالمصيف (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-12T17:56:45+0000
"كلي علي بك".. إعادة مبلغ مالي كبير فقد من سائحة بالمصيف (صور)

شفق نيوز/ أعاد مواطن كوردي من اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مبلغاً كبيراً من المال الى سائحة في مصيف شلال "كلي علي بك" الشهير، فيما عبرت الشرطة عن شكرها له على موقفه الانساني النبيل، وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال الشهر الجاري في المصيف.

وجاء في بيان لمديرية شرطة قضاء سوران ورد لوكالة شفق نيوز ، ان سائحة تدعى (س. ئ.) فقدت بعد ظهر اليوم، مبلغاً قدره 11 ألف دولار و أربعة ملايين وخمسمائة الف دينار، مشيرا الى ان احد اصحاب الاماكن السياحية في مصيف كلي علي بك ويدعى (كريم محمد رشيد) عثر على المبلغ.

وأضاف البيان ان المبلغ تم تسليمه لصاحبه في مركز شرطة خليفان، مبينا ان الشرطة عبرت شكرها للشخص الذي عثر على المبلغ وأعاده لصاحبه.

وفي الثالث من تموز الجاري، أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "سوران" في إقليم كوردستان، أن شاباً كوردياً اعاد 28 ألف دولار أمريكي لسائح فقدها في "شلال كلي علي بيك".

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