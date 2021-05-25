"كلاويز 24" يختار الثقافة الايرانية محوراً له وافتتاح معرض للكتاب على هامش المهرجان

شفق نيوز/ بدأت فعاليات كلاويز الرابع والعشرين، يوم الثلاثاء، باختيار الثقافة الايرانية محورا للمهرجان، كما شهد افتتاح معرض للكتاب.

وبدأت الفعاليات بإلقاء الكلمات والخطابات الثقافية والسياسية من قبل المنظمين اضافة الى إلقاء الشعر باللغة الكوردية والعربية والفارسية.

ويقول عبدالامير العبادي ممثل ادباء البصرة لوكالة شفق نيوز، "سعيد بحضور اليوم لهذا الملتقى الثقافي الكبير لالتقي مع زملائي المثقفين من مختلف المحافظات العراقية وخاصة في مدينة الثقافة السليمانية التي هي سباقة باحياء الثقافات العربية كل عام".

واضاف، أن "اختيار الثقافة الايرانية هذا العام هو نتيجة تاثيرها على العراق والمنطقة وهو يحتاج الى حوار مفصل ونقاشات سنبحثها مع المشاركين الذين حضروا بالملتقى".

بدوره يقول رياض الغريب عضو المكتب اتحاد ادباء العراق لوكالة شفق نيوز"، إن "كلاويز نجح باختيار الثقافات المختلفة من البلدان التي لها تأثير على العراق او مقاربة لها واليوم تم اختيار الثقافة الايرانية وليس لها بعدا سياسيا وهي يجمع بين الثقافة العربية والكوردية والعراقية".

واضاف، "نحن هنا نرسل رسالة واحدة معا هي الاهتمام بالوضع الثقافي العراقي ليكون منطلقا للثقافات الاخرى التي تحاكي عراقيتنا الاصيلة والثقافة الايرانية لها جذور قديمة جدا وقربها من المحيط العربي ولها اختلافات وتداخل ايضا وهي جديرة بالاحترام".

وفي السياق وضمن نشاطات مهرجان كلاويز الثقافي تم افتتاح معرض للكتاب في المكتبة العامة بحضور ملا بختيار المشرف على المهرجان وبعض الشخصيات الثقافية والسياسية.

وقالت الكاتبة الروائية ليلى تراهي التي شاركت بالمهرجان لوكالة شفق نيوز، "بعد الغربة الطويلة في هولندا لاكثر من 30 عاما زرت وطني العراق اخيرا ,وشاركت بهذا المهرجان الثقافي المهم على مستوى العراق ,وها انا الان يرجع حنيني والهامي لاكتب من رحم المعاناة التي شعرت بها خلال تجربتي الاليمة واضطراري للتهجير و الى مغادرة الوطن قسرياً".

واضافت، "لا استطيع ان اعبر عن شعوري الجميل والكبير وانا ارى الجمع الهائل من الكتاب والنقاد والشعراء بعيدا عن الصراعات الايدلوجية وهو يعبر عن ثقافة الوطن رغم المشاكل وصوت المعرفة الفكرية للاجيال السابقة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء وتحت شعار "حوار إزالة الأقنعة" انطلق مهرجان "كلاويز" الثقافي الرابع والعشرين في مدينة السليمانية في فندق "رامادا" برعاية المشرف العام على المهرجان ملا بختيار.