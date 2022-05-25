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"كلاويز" في عامها الـ25 تحول معمل السجائر الأثري إلى مهرجان ثقافي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-25T10:21:33+0000
"كلاويز" في عامها الـ25 تحول معمل السجائر الأثري إلى مهرجان ثقافي

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان “كلاويز” (گه لاويژ) الثقافي الأدبي بإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية، فيما شهد المهرجان تغيرا في مكانه.

ويعد مهرجان “كلاويز” أحد أكبر المهرجانات الدورية في إقليم كوردستان والذي يقام منذ 25 عاماً دون انقطاع، ويتم تنظيمه من قبل مركز “كلاويز” الثقافي التابع لمركز جاودير الثقافي.

وقال مراسل شفق نيوز الذي حضر الافتتاح إن المهرجان تم افتتاحه في قاعة معمل السجائر الأثري بالسليمانية بحضور عدد من المسؤولين المحليين والكوردستانيين والمثقفين وضيوف من عدة دول، مبيناً أن حجم المشاركات الكبيرة والسمعة الاثرية للمعمل في السليمانية دفعت القائمين على المهرجان لاختياره مكاناً لاقامة الفعاليات في عامها الـ25.

وأضاف المراسل أن مراسم هذا العام اختلفت عن الأعوام السابقة فقد تم افتتاح المهرجان هذا العام بمعرض تشكيلي لأكثر من 150 فناناً من مختلف مناطق الاقليم والعراق، وسيستمر المهرجان لمدة أربعة أيام.

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