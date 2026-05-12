كلار.. وفاة مواطن في محطة غاز وإجراءات قانونية عاجلة

شفق نيوز- كرميان

أعلنت شرطة إدارة كرميان المستقلة باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن في قضاء كلار أثناء مراجعته إحدى محطات تعبئة الغاز، فيما أكدت تسجيل شكوى رسمية من قبل ذويه وصدور أمر قبض بحق صاحب المحطة وفق المادة 411 من قانون العقوبات.

وقال المتحدث باسم شرطة كرميان سوران حمه غريب، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مواطناً يُدعى علي حمه أمين قادر، من مواليد 1970 ومن سكنة كلار القديمة، توفي صباح اليوم أثناء مراجعته إحدى محطات الغاز في القضاء.

وأضاف أن جثة المتوفى نُقلت إلى دائرة الطب العدلي في كلار لغرض التحقيق ومعرفة أسباب الوفاة، مبيناً أن ذوي المتوفى تقدموا بشكوى رسمية، وعلى إثرها صدر أمر قبض بحق صاحب محطة الغاز بقرار قضائي.

وتشهد مناطق في إقليم كوردستان خلال الفترة الأخيرة ضغطاً متزايداً على مادة الغاز، ما تسبب بصعوبات في تلبية احتياجات المواطنين.