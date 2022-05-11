كلار.. إصابة عاملين في انهيار سقف بناية

شفق نيوز/ أفاد مصدر من الدفاع المدني في مدينة كلار التابعة لادارة گرميان، بإصابة اثنين من العاملين بإنهيار سقف لبناية قيد الإنجاز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتم انقاذ العاملين وتم نقلهما لمستشفي شهيد هزار في كلار.

وبالرغم من تأكيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان على برنامجها لمراقبة شروط السلامة في مواقع العمل وتوفير أجواء ملائمة وصحية للعمال الا ان إحصائيات النقابات العمالية مازالت تشير إلى ارتفاع حالات الوفيات والإصابات بين العمال نتيجة لعدم توفر شروط السلامة في مواقع العمل في وقت انتقدت نقابة العمال في السليمانية افتقار المحافظة الى قوانين سلامة العاملين.