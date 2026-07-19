كلار.. اعتقال نسوة يسرقن مستلزمات تجميل

شفق نيوز- كرميان

أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان، يوم الأحد، إلقاء القبض على أربع نساء بتهمة سرقة كمية من مستلزمات التجميل من أحد المحال النسائية في مدينة كلار.

وقالت المديرية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن صاحبة محل لبيع مستلزمات التجميل في مدينة كلار تقدمت بشكوى إلى قسم مكافحة الجريمة، أفادت فيها بتعرض محلها لسرقة كمية من مستلزمات التجميل، وعلى إثرها باشر فريق التحقيق المختص إجراءات التحري وجمع الأدلة.

وأضافت أن التحقيقات أسفرت عن إلقاء القبض على أربع متهمات، اعترفن خلال التحقيق الابتدائي وأمام قاضي التحقيق بارتكاب الجريمة.

وأشارت إلى أن قاضي التحقيق قرر توقيف المتهمات وفتح ملف تحقيقي بحقهن وفق المادة (443) من قانون العقوبات العراقي، فيما تتواصل الإجراءات القانونية بحقهن.