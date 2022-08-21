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كلار.. اعتقال طالب أخفى جهازاً بـ"حذائه" وشخصين ساعداه بالغش في الامتحانات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-21T15:07:30+0000
كلار.. اعتقال طالب أخفى جهازاً بـ"حذائه" وشخصين ساعداه بالغش في الامتحانات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة گرميان في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، اعتقال طالب وشابين اثنين ساعداه بالغش خلال الامتحان الوزاري.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ، ان "الحادث حصل صباح اليوم، عندما قامت مفارز شرطة 104 (النجدة) في كلار بالقرب من مدرسة كوردي قاسم باعتقال شابين كانا داخل سيارة من طراز مرسيدس كانا يقومان بنقل اجوبة الامتحان الوزاري للدراسة الاعدادية لطالب داخل المدرسة عبر جهاز إلكتروني".

واشار البيان الى انه "تم بعد ذلك القبض على الطالب الذي كان أخفى جهازا داخل فردة حذائه مع وضع سماعة اذن صغيرة"، مضيفا انه "بعد إجراء التحقيق معهم تم اعتقالهم بأمر قضائي وافرج عنهم وفقا للمادة ٢٤٠ من قانون العقوبات".

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